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В Москве подсчитали количество льготников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2019, 10:31
Как рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, что около 4,5 миллионов жителей Москвы имеют те или иные льготы, из них почти 4 миллиона человек – льготы на услуги ЖКХ и капремонт жилья.
Петросян подчеркнул, что льготы на услуги ЖКХ и капремонт жилья освобождают их от оплаты целиком либо наполовину. Специально на эти цели в 2019 году в бюджете Москвы заложено более 47 миллиардов рублей. Еще 1 миллион горожан получают помощь в виде субсидий - специальных выплат, которые компенсируют затраты на коммуналку, если они слишком тяжелы для семьи. Для получения их не обязательно быть льготником, право на субсидию имеют все москвичи, у которых на оплату ЖКХ уходит более 10% доходов всей семьи.
Он добавил, что 3,9 миллиона москвичей бесплатно пользуются всеми видами общественного транспорта, 2,083 миллиона жителей получают городские надбавки к пенсиям, свыше 900 тысяч имеют льготы на абонентскую плату за телефон.
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