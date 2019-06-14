14июня 2019
пятница
|
Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Июня 2019, 11:01
Как информируется на сайте «Метеовести», что в Москве 14 июня ожидаются кратковременные, но сильные дожди, может выпасть до 8-13 миллиметров осадков.
Отмечается, что 14 июня на погоду Московского региона скажется влияние теплого атмосферного фронта с северо-запада, откуда во второй половине дня постепенно потянутся грозовые облака, сопровождаемые ливневыми дождями, усилением ветра и повышением температурного фона до уровня климатической нормы.
В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь (до 8-13 миллиметров осадков), гроза. Температура воздуха днем в столице плюс 22-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градуса», – говорится в сообщении.
Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +28 +30
вечером +18 +20 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры