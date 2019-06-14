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Подмосковные госветеринары спасли шесть собак после теплового удара
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июня 2019, 11:01
Как информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, что врачи Госветслужбы Минсельхозпрода Подмосковья помогают сельскохозяйственным животным и домашним питомцам пережить жару, в частности, они спасли шесть собак от теплового удара.
Отмечается, что из-за жаркой погодой в Подмосковье участились случаи обращения за помощью в Государственную ветеринарную службу.
Глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин подчеркнул, что жару одинаково плохо переносят и люди, и животные, как сельскохозяйственные, так и домашние питомцы. У них тоже возможен солнечный и тепловой удар.
Ветеринарные врачи восстановили у собак с признаками теплового удара температуру тела, дали им препараты для поддержания работы сердца и сосудов.
По мнению ветеринаров, из-за теплового стресса могут пострадать коровы, лошади, мелкий рогатый скот, свиньи и кролики.
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