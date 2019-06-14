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Министр сельского хозяйства Подмосковья пригласил посетить праздник «Луховицкий огурец»
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Общество — 14 Июня 2019, 11:05
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин пригласил всех на праздник «Луховицкий огурец», который состоится 15 и 16 июня в Луховицах.
Отмечается, что фестиваль «Луховицкий огурец» - событие, благодаря которому в Подмосковье собирается множество туристов и аграриев не только из Москвы и близлежащих Рязани, Суздаля и Владимира, но и из других уголков России.
Масштабно в Луховицах начали выращивать огурцы в 60-х годах прошлого века. Местный мягкий и влажный климат подходит для этого овоща. Жители Луховиц славятся своим умением по-особому выращивать и солить огурцы.
Праздник «Луховицкий огурец» будет проходить 15 и 16 июня на центральной площади поселка Сельхозтехника. Гостей ждут ярмарка, театрализованные представления, всевозможные конкурсы и развлечения.
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