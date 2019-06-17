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Около 800 подмосковных семей с детьми‑инвалидами получили ежегодную выплату
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июня 2019, 10:32
Как информирует пресс-служба министерства социального развития Московской области, что около 800 семей в Подмосковье, которые воспитывают детей-инвалидов, получили ежегодную выплату в размере 13020 рублей.
Отмечается, что такая выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже полутора прожиточных минимумов, воспитывающим детей-инвалидов, обучающихся в школах, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на покупку питания и одежды ребенку на период его обучения.
Министр соцразвития региона Ирина Фаевская подчеркнула, что эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году выплату получили 2187 семей на сумму более 28 миллионов рублей.
Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года.
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