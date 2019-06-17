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Жара до 31 градуса ожидается в Московском регионе в течение недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июня 2019, 10:40
Как рассказали синоптики Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве всю неделю будет жаркая погода.
17 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, температура - плюс 23-25 градусов, 18 июня днем - до плюс 27 градусов, ночью - плюс 12-15 градусов, могут быть в отдельных районах ливни и гроза. В среду и четверг ночью - плюс 12-15, днем - 26-28, в четверг днем до плюс 31 градуса.
21 июня придет небольшой атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью - плюс 13-18 градусов, днем - до плюс 31 градуса. 22 и 23 июня - также переменная облачность, сохранится вероятность дождей. В ночные часы - плюс 16-21, днем - до 30 градусов жары.
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