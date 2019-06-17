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Мину времен войны нашли в лесополосе в Солнечногорске
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Общество — 17 Июня 2019, 10:43
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковном Солнечногорске в лесополосе нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для населения.
Отмечается, что в 16:40 16 июня в ЦУКС ГУ МЧС по Подмосковью поступил сигнал об обнаружении в лесополосе минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Брехово, СНТ «Вахнеевка».
Уточняется, что угрозы жизни и жизнедеятельности нет, расстояние до жилых строений 1 километр. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 17 июня.
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