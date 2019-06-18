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Более 660 тыс погонных метров трубопроводов проверили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июня 2019, 10:39
Как информирует министерство ЖКХ Московской области, что к началу нового отопительного сезона специалисты проверяют объекты теплоснабжения, всего уже было проверено более 660000 погонных метров трубопроводов.
Отмечается, что по поручению правительства Московской области в рамках подготовки муниципальной инфраструктуры Московской области к работе в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 года, специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проводят серию проверок объектов теплоснабжения.
Особое внимание уделяется организации гидравлических испытания тепловых сетей, наличию запаса материалов для подготовки к отопительному сезону, а также состоянию котельных и тепловых пунктов.
После восстановительных мероприятий запланированы дополнительные гидроиспытания теплосетей.
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