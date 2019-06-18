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Жара до 28 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июня 2019, 10:47
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 18 июня в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, воздух может прогреться до плюс 28 градусов.
По сведениям Метеобюро Москвы и области, 18 июня при переменной облачности воздух прогреется до 25-27 градусов в Москве и до 23-28 градусов по области. Ветер северо-западного направления - 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
В целом для большинства метеочувствительных людей такие внешние условия являются благоприятными и редко вызывают недомогание и обострения.
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