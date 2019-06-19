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Публичные слушания по исполнению бюджета проведут в Мособлдуме в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2019, 10:57
Как информирует пресс-служба Мособлдумы, что в Московской областной думе 19 июня в 14:00 пройдут публичные слушания по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2018 год».
Уточняется, что проект закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2018 год» был принят к рассмотрению 30 мая.
В обсуждении примут участие: депутаты Московской областной думы; представители правительства Московской области; представители Контрольно-счетной палаты Московской области; представители муниципальных образований Подмосковья; общественные организации Московской области; население региона.
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