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Рекордный 30‑градусный зной 1956 года может повториться в Москве в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2019, 09:57
Как проинформировал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, что температура в столице стремится к новым рекордам, ожидается, что 20 июня столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку.
Как отметил Тишковец в Instagram, что сегодня в столице столбики термометров будут штурмовать 30-градусную высоту.
Синоптик подчеркнул, что так жарко в этот день было 63 года назад.
В Москве и Подмосковье 20 июня ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.
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