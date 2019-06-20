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Более 40 млн рублей субсидий выделили фермерам в Подмосковье на корма для животных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2019, 10:02
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что сельскохозяйственные предприятия в Подмосковье уже получили свыше 40 миллионов рублей субсидий на приобретение высокобелковых кормов для животных.
Разин отметил, на текущий момент уже 25 сельскохозяйственных предприятий и предприятий АПК из 14 муниципальных образований получили государственную поддержку в размере более 42 миллионов рублей.
В рамках новых мер поддержки молочного животноводства в Подмосковье с текущего года зафункционировала программа субсидирования затрат на приобретение высокобелковых кормов для повышения продуктивности коров.
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