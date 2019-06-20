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Предприниматели Подмосковья смогут получить консультации в Роспотребнадзоре в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2019, 10:12
Как информируется на сайте ведомства, что в управлении Роспотребнадзора по Московской области и его территориальных отделах в 20 июня состоится акция «День открытых дверей для предпринимателей».
Отмечается, что основная цель акции – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. Специалисты управления проведут консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Акция «День открытых дверей для предпринимателей» пройдет в четверг с 12:00 до 16:00 в управлении Роспотребнадзора по Московской области по адресу: Мытищи, улица Семашко, дом 2, и его территориальных отделах.
Для участия в индивидуальном консультировании предпринимателей предварительная запись не требуется.
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