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Кратковременные дожди и грозы ожидают жителей Московского региона на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2019, 10:15
Как проинформировал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, что в Москве и Подмосковье на этих выходных при кратковременных дождях ожидаются грозы, максимальная температура воздуха достигнет 25-30 градусов тепла.
Тишковец подчеркнул, что уже с 21 июня постепенно будет какое-то натекание кучевых облаков. В выходные уже скажется влияние холодного фронта, поэтому локальные кратковременные дожди, гроза и постепенное понижение температуры. В субботу не больше 26-28 градусов в Москве, в Подмосковье плюс 25-30 градусов.
Синоптик отметил, что 23 июня также ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем в Москве поднимется до 24-26 градусов тепла, а в Подмосковье до плюс 23-28 градусов.
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