21июня 2019
пятница
|
Свыше 30 тыс новых рабочих мест создадут с запуском МЦД
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Июня 2019, 09:51
Как информируется на официальном сайте мэра города, что запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в столице и Московской области свыше 30000 дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
Как сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, что территории возле станций МЦД будут благоустраивать и развивать. Здесь появятся парки и скверы, торговые точки и бизнес-центры, что привлечет новых работодателей в отдаленные районы столицы и города Подмосковья.
Он добавил, что к запуску первых двух диаметров требуются машинисты, кассиры и другие специалисты, которые будут обеспечивать работу МЦД.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
утром +26 +28 днем +29 +31
Котировки
Партнеры