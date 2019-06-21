21июня 2019
пятница
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30‑градусная жара ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июня 2019, 09:54
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 21 июня в Москве и Подмосковье ожидается жара до плюс 30 градусов, осадков не ожидается.
Отмечается, что предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28-30, по области плюс 25-30 градусов.
Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.
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