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Сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении МЖД
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Общество — 24 Июня 2019, 10:28
Как информирует пресс-служба Московской железной дороги, что железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных на Рижском направлении МЖД электричек.
Отмечается, что 24 июня в 7:40 на перегоне Нахабино – Павшино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва.
В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график.
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