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Погода в Московском регионе вернется к норме на этой неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2019, 10:29
Как информирует представитель Гидрометцентра России, что в Москве и Подмосковье на этой неделе спадет аномальная жара.
Отмечается, что две недели были аномальные, на сегодняшний день погода возвращается в норму. 24 июня днем ожидается плюс 23-26 градусов, ночью 10-12 градусов. Осадков не ожидается. Во вторник переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса. В среду днем плюс 19-21, ночью 10-12 градусов. В четверг ожидается небольшой дождь, дневная температура плюс 20-25, ночью плюс 7-12 градусов.
Пятница и суббота станут самыми прохладными днями недели. Ожидаются небольшие дожди, в субботу днем плюс 14-19 градусов, в воскресенье до плюс 21. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
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