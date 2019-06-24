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Ручную гранату времен ВОВ обнаружили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2019, 10:32
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что в подмосковном Можайске нашли ручную гранату времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что 23 июня в 13:30 от оперативного дежурного ЕДДС Можайска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по вышеуказанному адресу.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 140 метров. Выставлена охрана силами ОМВД Можайского городского округа.
На 24 июня силами взрывотехнического отряда ПСО-22 запланированы изъятие и уничтожение боеприпаса.
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