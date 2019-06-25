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Погода без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июня 2019, 11:11
Как информируется на сайте «Метеоновости», что В Подмосковье и Москве 25 июня ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составит 26 градусов тепла..
Как отмечают синоптики, что предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 23-25, по области - 21-26 градусов.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон во вторник прогнозируется неустойчивый.
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