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Около 20 ветклиник в Подмосковье оснастили электронной очередью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2019, 10:45
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что теперь записаться на прием к государственному ветеринарному врачу в Подмосковье можно онлайн, кроме того, около 20 ветклиник в регионе работают по системе электронной очереди.
Как отмечает Разин, что около двух десятков клиник уже оснащены электронной очередью - на тех территориях, где большое количество клиентов, специалистов и есть лаборатории. На ветеринарных участках, где доктор принимает один и нет регистратуры, электронная очередь не нужна.
По его словам, подмосковные ветеринарные клиники постепенно переходят на круглосуточный режим работы.
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