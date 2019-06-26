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Аграрии Подмосковья с начала сезона собрали больше клубники, чем год назад
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2019, 11:26
Как информирует министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что аграрии Подмосковья собрали свыше 450 тонн клубники.
Разин уточнил, что на данный момент уже собрано более 450 тонн подмосковной клубники. Лидирует по сбору клубники наиболее крупный производитель ягоды - ЗАО «Совхоз имени Ленина». Здесь собрано порядка 370 тонн.
Он отметил, что в 2018 году на эту дату было собрано чуть больше 200 тонн клубники.
В этом сезоне в Подмосковье планируют собрать около 1500 тонн клубники.
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