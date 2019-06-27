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Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июня 2019, 10:16
Как информируется на сайте «Метеовести», что Москву и Подмосковье накрыли долгожданные дожди, благодаря им в регионе улучшится пожароопасная ситуация.
Как информируют синоптики, что за первые 25 дней июня в Москве выпало лишь 13 миллиметров осадков, что составляет около 17% от месячной нормы. Не лучше обстояла ситуация и в Подмосковье, из-за чего в области сложилась сложная пожароопасная обстановка.
За минувшие сутки в Москве выпало 6 миллиметров небесной влаги, по области наиболее интенсивные дожди прошли в Воскресенске, там выпало чуть более 12 миллиметров осадков, 7 миллиметров дождя выпало в Пушкине и Волоколамске, 6 миллиметров – в Кашире.
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