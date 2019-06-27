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Дожди и до плюс 21 градуса ожидается в Московском регионе в выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июня 2019, 10:25
Как информирует представитель Гидрометцентра России, что в Москве и Подмосковье в выходные ожидается дождливая погода, температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса.
Отмечается, что 28 июня воздух прогреется до плюс 16-19 градусов, временами дождь, грозы. 29 июня днем ожидается плюс 12-17 градусов, ночью 10-15 выше ноля, ветер порывистый при грозе до 17 метров в секунду, облачно, дождь.
30 июня ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер до 10 метров в секунду. Ночью плюс 6-11, днем 16-21 градус.
Потеплеет уже в понедельник, днем температура составит плюс 19-24 градуса.
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