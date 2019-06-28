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13 плотин отремонтируют за 2 года в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июня 2019, 10:37
Как рассказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин, что в ближайшие два года в Подмосковье отремонтируют 13 плотин.
Отмечается, что капитальный ремонт позволит значительно повысить безопасность ГТС, уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвратить негативные последствия возможных гидротехнических аварий, которые могут нанести ущерб населению, жилым и хозяйственным постройкам, объектам экономики и жизнеобеспечения на территории Московской области.
Он также добавил, что в Подмосковье реализуются проекты экологической реабилитации рек.
Уточняется, что завершена реабилитация Пехорки и Малашки в черте Балашихи, идут работы на Яузе и ее притоках в Мытищах. Следующей будет реабилитация Пахры в черте Подольска.
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