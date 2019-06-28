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Подмосковные мультистобалльники по ЕГЭ получат денежные премии
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июня 2019, 10:40
Как информирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что в Подмосковье по поручению губернатора поощрят выпускников, набравших высший балл по двум и более предметам Единого государственного экзамена.
Отмечается, что в текущем году в Подмосковье три человека набрали высший балл по трем предметам, 27 – по двум.
Она уточнила, что мультистобалльники получат по 100 тысяч рублей.
Также в области продолжат выплачивать поощрение для педагогов, подготовивших стобалльников – по 100 тысяч рублей получит учитель-предметник, чей ученик заработал высший балл на ЕГЭ.
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