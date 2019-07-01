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Еще 2,5 тыс дольщиков Urban Group в Подмосковье получат ключи до конца года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2019, 10:39
Как проинформировал министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, что до конца 2019 года в Подмосковье выдадут ключи от квартир еще 2500 дольщиков объектов Urban Group.
Федотова подчеркнула, что на сегодняшний день уже ввели в эксплуатацию пять домов Urban Group – это почти 3000 дольщиков. Планируется до конца этого года вручить ключи еще 2,5 тысячам дольщиков в семи домах.
Она отметила, что 60 домов компании Urban Group должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.
Финансирование строительства жилых домов Urban Group осуществляется из федерального и регионального бюджетов в пропорции 50% на 50%. Все социальные объекты будут достроены за счет бюджета Московской области. В этом году планируется завершить строительство двух школ и четырех садов.
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