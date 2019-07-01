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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Дмитровском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2019, 10:44
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в Дмитровском городском округе Подмосковья обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы для людей он не представляет.
Отмечается, что 30 июня в 12:04 от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа поступил сигнал об обнаружении предмета, похожего на снаряд времен ВОВ, по адресу: Дмитровский городской округ, ТУ№1, деревня Старо.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Дмитровского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами ПСО-22 на 1 июля.
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