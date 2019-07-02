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Дольщики ЖК «Малина» в Красногорске получат во вторник ключи от жилья
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Общество — 2 Июля 2019, 10:29
Как проинформировала пресс-служба министерства жилищной политики Московской области, что выдача ключей обманутым дольщикам жилого комплекса «Малина» в поселке Нахабино городского округа Красногорск пройдет 2 июля в 14:00.
Отмечается, что первоначально проект носил имя ЖК «Эко Парк Нахабино», его строительство стартовало в 2012 году на улице Покровская. Срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на второй квартал 2016 года.
Однако в сентябре 2012 года строительство объекта было приостановлено. В 2014 году оно возобновилось, но продвигалось медленными темпами. В 2016 году застройщик ООО «Фрегат» внес изменения в проектную декларацию об изменении сроков ввода объекта в эксплуатацию (четвертый квартал 2016 года) и направлены уведомления дольщикам. В связи с нехваткой финансирования строительство велось медленными темпами, сроки сдачи постоянно переносились.
Завершение строительства ЖК осуществил привлеченный инвестор ГК «Гранель». На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию. Выдача ключей дольщикам началась 1 июля.
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