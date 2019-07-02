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Воробьев считает удобные и безопасные дороги приоритетом для Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2019, 11:33
Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, что дороги в Подмосковье должны быть удобными и безопасными.
Воробьев добавил, что на прошлой неделе прошел Госсовет по транспорту под руководством президента, обсуждался целый ряд системных решений. И задача всех регионов, в том числе Подмосковья, не только строить дороги и отсчитываться о ремонте, но и создавать действительно удобные, современные и безопасные дороги.
Он отметил, что в Подмосковье за пять лет удалось на 43% уменьшить число ДТП. В регионе открываются новые развязки.
Автомобильную развязку в Красногорске построят в сентябре. Она позволит ликвидировать пересечение в одном уровне Волоколамского и Ильинского шоссе, которое на данный момент исчерпало свою пропускную способность и не справляется с трафиком.
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