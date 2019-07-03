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Реконструкцию Лобненского шоссе могут начать в конце 2019 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2019, 11:58
Как проинформировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, что работы по реконструкции Лобненского шоссе в Подмосковье могут начаться уже в конце 2019 года.
Как подчеркнул Гержик, что сейчас завершается проектирование. Мы планируем, что в сентябре уже получим проектную документацию по Лобненскому шоссе. И, как только на руках будет проект, мы сразу начнем подготовку к строительству. Начало строительства – либо конец этого года, либо начало следующего. .
Для улучшения транспортной доступности в Лобне проектируется реконструкция Лобненского шоссе. Завершить реконструкцию шоссе планируют в 2021 году.
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