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«Желтый» уровень опасности погоды из‑за грозы объявили в Московском регионе на 3 и 4 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2019, 12:01
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Москвы и Подмосковья на 3 и 4 объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за грозовых дождей.
Отмечается, что «желтый» является вторым из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье и Москве из-за дождя. Предупреждение действует до 22:00 4 июля.
Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Рязанской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областей. В Белгородской области объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности.
В Московском регионе в среду ожидается облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха – 18-20 градусов тепла.
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