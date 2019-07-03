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Температура в Московском регионе в среду будет соответствовать показателям мая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2019, 12:03
Как информируется на сайте «Метеовести», что жителей Москвы и Подмосковья 3 июля ожидает понижение температуры воздуха до климатических показателей мая.
Отмечается, что 3 июля синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, который сопровождается грядой кучево-дождевых облаков, скоротечными ливнями, порывистым ветром и понижением температурного фон до климатической нормы мая.
В Москве будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем в столице – плюс 18-20 градусов, в Подмосковье – плюс 16-21 градус.
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