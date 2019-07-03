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Более 30 тыс человек трудоустроились в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2019, 12:08
Как проинформировало министерство социального развития Подмосковья, что Московская область охраняет устойчивую позицию в сфере занятости среди российских регионов.
Отмечается, что в подмосковном банке вакансий на сегодняшний день заявлено 49000 вакансий, из них 71% – по рабочим профессиям, 98,7% – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская добавила, что всего с начала 2019 года в центры занятости населения Московской области подано 164 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 50,9 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 63,2 тысячи заявлений.
Подмосковье сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ.
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