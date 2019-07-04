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Срок действия льготы по транспортному налогу для многодетных расширили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2019, 12:00
Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому увеличился срок действия льготы по транспортному налогу для многодетных семей.
Отмечается, что на данный момент многодетная семья освобождена от уплаты транспортного налога на имеющийся у них автомобиль с даты возникновения статуса многодетной семьи – то есть с даты рождения третьего ребенка (или усыновления, установления опеки и попечительства), а лишается льготы с момента лишения статуса.
Московская областная дума приняла закон, в рамках которого льгота будет предоставляться за весь налоговый период, то есть с 1 января, даже если ребенок родился в декабре.
В третьем чтении законопроект поддержали большинство депутатов.
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