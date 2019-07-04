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Юбилярам старше 80 лет в Подмосковье будут дарить пледы и павловопосадские платки
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Общество — 4 Июля 2019, 12:11
Согласно законопроекту, который приняли сразу в трех чтениях 4 июля депутаты Мособлдумы, в Подмосковье юбилярам старше 80 лет будут дарить пледы и павловопосадские платки.
Как подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская, что проектом закона предлагается предусмотреть предоставление гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием. Мужчинам - плед, женщинам - павловопосадские платки».
Дарить платки и пледы начнут с 1 октября 2019 года.
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