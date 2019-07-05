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Не менее 16 заброшенных ферм планируют восстановить в Подмосковье в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2019, 11:33
Как информирует министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, что на восстановление 16 заброшенных ферм в Подмосковье в текущем году выделили 41 миллион рублей.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в 2019 году планируют провести реконструкции не менее 16 молочно-товарных ферм в порядка 10 округах Подмосковья.
Заброшенные фермы восстановят в Наро-Фоминском, Рузском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Богородском городских округах, в округах Серпухов, Чехов, Шаховская, Щелково, Лотошино.
«Финансирование в 2019 году в виде возмещения затрат на приобретенное оборудование для реконструкции предусмотрено в размере 41 миллиона рублей», — отметил министр.
Он добавил, что программа поддержки реконструкции будет продолжена и в следующем году.
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