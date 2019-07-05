05июля 2019
пятница
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Переменная облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2019, 11:37
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 5 июля в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, температура достигнет плюс 20 градусов, возможен кратковременный дождь.
Отмечается, что в Москве и области еще сохранится прохладная погода. Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20, по области - плюс 15-20 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%.
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