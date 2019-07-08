08июля 2019
понедельник
|
Финальный этап военно‑спортивной игры «Победа» начнется в Подмосковье в понедельник
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Июля 2019, 11:00
На территории парка «Патриот» и на полигоне Таманской дивизии в поселке Алабино с 8 по 14 июля будет проходить финальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
Отмечается, что соревнования провоходят в три этапа: муниципальный, региональный и финал. В первом этапе приняли участие около 138 тысяч юнармейцев, на региональном этапе – порядка 18 тысяч ребят. На заключительном этапе будут присутствовать около 800 человек.
Финальный этап стартует в понедельник и уже 9 числа начальник главного военно-политического управления ВС РФ Алексей Цыганков откроет игру торжественным мероприятием, в рамках которого флаг победителей привезут на бронетранспортере.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры