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В Балашихе задержали местного жителя за ложное сообщение об угрозе взрыва в округе
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Общество — 8 Июля 2019, 13:28
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который сообщил о «минировании» одного из многоквартирных жилых домов в городском округе Балашиха.
Отмечается, что сотрудники полиции установили, что злоумышленник позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о том, что существует угроза в одном из многоквартирных жилых домов на проспекте Героев городского округа Балашиха. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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