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Снаряд времен войны нашли в Химках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июля 2019, 11:02
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на территории подмосковных Химок, угрозы жизни населения нет.
Отмечается, что от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Химки ЦУКС ГУ МЧС РФ по Московской области поступил сигнал об обнаружении боеприпаса времен ВОВ – артиллерийского снаряда калибра 210 миллиметров. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Место оцепили сотрудники УМВД по городскому округу Химки. Боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения силами ФГКУ «ЦСООР «Лидер».
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