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Хирурги в Можайском округе спасли поврежденную болгаркой ногу москвичу‑ветерану
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Общество — 9 Июля 2019, 11:09
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что хирурги больницы в подмосковном Можайске успешно прооперировали 55-летнего ветерана Вооруженных сил РФ, уронившего на ногу работающую болгарку.
В приемное отделение травматологии и хирургии Можайской центральной районной больницы бригада скорой помощи доставила 55-летнего жителя Москвы.
Как рассказал заведующий отделением хирургии Александр Акименко, что мужчина работал на даче и выронил из рук работавшую болгарку. Опасный электроинструмент сильно повредил мягкие ткани ноги, едва не задев сосудистый пучок. Пострадавший потерял много крови и мог погибнуть.
Ногу, как собственно и саму жизнь, мужчине удалось спасти. На текущий момент пациент находится на лечении в отделении травматологии и идет на поправку.
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