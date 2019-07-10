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Свыше 1 га дикорастущей конопли уничтожили в Пушкинском округе в рамках рейда полиции
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Общество — 10 Июля 2019, 12:11
Как информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, что в Пушкинском городском округе в районе села Царево сотрудники полиции уничтожили свыше 1 гектара дикорастущей конопли.
Отмечается, что на территории Подмосковья проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов дикорастущих наркокультур.
Как рассказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова, что в ходе рейда сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Пушкинское» в районе села Царево обнаружен земельный участок с дикорастущей коноплей площадью более 1 гектара. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной.
Она добавила, что с помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса.
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