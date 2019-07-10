10июля 2019
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Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июля 2019, 12:14
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 10 июля в Москве и Подмосковье ожидаются грозы с кратковременными дождями, температура воздуха днем составит до плюс 22 градусов.
Отмечается, что днем 10 июля ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами сопровождающиеся грозами. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-21 градуса, по области 17-22 градуса. Ветер западного направления 5-10 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Синоптики добавляют, что у метеочувствительных людей и у людей с различными сосудистыми заболеваниями и вегетативными расстройствами остается вероятность недомогания из-за текущих погодных условий, что связано с колебаниями атмосферного давления.
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