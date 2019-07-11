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Люди заметили кабана в лесу рядом с Электросталью
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2019, 10:53
Как информирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, что сотрудники Ногинского филиала ГКУ «Мособллес» во время работ заметили в лесу кабана в нескольких километрах от Электростали, после чего животное скрылось.
Отмечается, что дикий зверь вышел на лесную тропу буквально в двух километрах от городского поселения Электросталь - в квартале №53 Пригородного участкового лесничества.
Заметив людей на всем пути, кабан скрылся в лесной чаще.
К населенным пунктам кабаны приближаются крайне редко. Но вылазки на поля, где растет овес или кукуруза, совершаются регулярно. В летние месяцы они выходят из своего укрытия только, чтобы поесть. Затем снова возвращаются обратно для отдыха.
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