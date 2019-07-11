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Мировые судьи Подмосковья рассмотрели на 20% больше дел и материалов, чем годом ранее
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2019, 10:56
Как информирует управление по обеспечению деятельности мирных судей Московской области, что количество рассмотренных дел и материалов мировыми судьями Подмосковья за 6 месяцев 2019 года увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что за 6 месяцев 2019 года мировыми судьями Московской области было рассмотрено более 480 тысяч дел и материалов. За аналогичный период 2018 года мировыми судьями Подмосковья было рассмотрено около 398 тысяч дел и материалов.
В 2019 году выросло количество гражданских и административных дел, в то время как количество уголовных дел и дел об административных правонарушениях имеет тенденцию к снижению.
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