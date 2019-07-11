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Около трети июльской нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2019, 10:59
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Московской области за минувшие сутки выпало до трети июльской нормы осадков, в столице осадков было немного.
Отмечается, что активный атмосферный фронт, который затопил северные районы Санкт-Петербурга 10 июля, накануне задел и северные районы Московской области. Причем если на Северную столицу за сутки он вылил 26 миллиметров дождя, то тут объемы выпавшей влаги оказались куда больше.
В Солнечногорске и Волоколамске выпало 10 миллиметров осадков, в Клину – 17 миллиметров, а в Дмитрове – 28 миллиметров, что составляет около трети нормы июля.
В Москве дождей было немного, в осадкомеры метеорологов на метеостанции ВДНХ попало около 3 миллиметров дождя.
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