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В лесу Павловского Посада обнаружили редкое растение
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2019, 11:02
Как информирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, что сотрудник Ногинского лесничества нашел редкое растение «Любка двулистная» в 18 квартале Логиновского участкового лесничества, который располагается рядом с поселком Мехлесхоз городского округа Павловский Посад.
Отмечается, что растение с древних времен применяется в народной медицине.
Любка двулистная - вид многолетних травянистых клубневых растений из рода Любка семейства Орхидные. Высокодекоративное дикорастущее растение, может выращиваться как садовое растение.
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