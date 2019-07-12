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Пчеловодов Подмосковья будут предупреждать об обработке полей от борщевика
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2019, 12:07
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что власти Подмосковья намерены урегулировать с пчеловодами и аграриями вопрос обработки полей при борьбе с борщевиком, так как из-за данных работ могут гибнуть пчелы.
Отмечается, что пчеловоды региона пожаловать на гибель пчел из-за химической обработки борщевика.
Разин подчеркнул, что на сегодняшний день предупреждения об обработке борщевика выходят в местной прессе. В перспективе пчеловоды могут собраться в кооператив.
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