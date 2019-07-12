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Подмосковье планирует удвоить объем экспорта продукции за 5 лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2019, 12:12
Как информирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, что власти Подмосковья намерены увеличить в два раза объем экспорта производимой в регионе продукции за пять лет.
Отмечается, что 12 июля проходит встреча руководителей экспортно-ориентированных предприятий региона с главами торговых представительств России в Красногорске, мероприятие проводят по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во встрече приняли участие около 50 торгпредов, в том числе из Великобритании, Швеции, Норвегии, Кубы, Кореи, ЮАР, Турции, Бельгии, Сингапура, Японии, Украины.
Хромомв подчеркнул, что новый вызов перед нами - это экспорт. Более 6,5 миллиардов долларов составляет экспорт сейчас, но планы за пять лет его удвоить. И без вашей помощи нам будет крайне сложно это сделать.
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